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Безработных в Грузии будут считать по новому: "Сакстат" меняет методологию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1594)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201225/250446168/Bezrabotnykh-v-Gruzii-budut-schitat-po-novomu-Sakstat-menyaet-metodologiyu.html

Введение нового стандарта подсчета вызовет снижение уровня трудоустройства и роста уровня безработицы, заявляют в ведомстве

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" переходит на новый стандарт подсчета уровня безработицы, говорится в сообщении службы.

До последнего времени "Сакстат" считаел безработных по стандарту, разработанному Международной организацией труда в 1982 году.

  • Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2020 года повысился на 0,7%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 11,9%

Согласно новым стандартам, которые официально вступили в силу в октябре 2020 года, методология предполагает переквалификацию раздела самозанятых.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
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В частности самозанятыми больше не будут считаться люди работающие в своем хозяйстве, которые производят больше половины продукции для личного потребления.

Теперь они будут считаться или безработными или вне рабочей силы.

"Введение нового стандарта обусловит снижение уровня трудоустройства и роста уровня безработицы", – предполагают в "Сакстате".

Служба статистики уже 28 декабря обнародует обновленные данные по безработице по новому стандарту, а также обновит старую статистику с 2010 года.

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© Sputnik / Konstantin Ivanov
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Темы:
Экономика Грузии (1594)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Грузия


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