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Кран в ванной комнате.

Слишком низкий тариф: оценка замглавы Агентства конкуренции цен на воду

© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1595)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201225/250455387/Slishkom-nizkiy-tarif-otsenka-zamglavy-Agentstva-konkurentsii-tsen-na-vodu.html

В Грузии необходимо постоянно расширять инфраструктуру, а для этого нужна электроэнергия и постоянные инвестиции

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Водоснабжение на сегодняшний одна из самых низкооплачиваемых коммунальных услуг с большими затратами, заявил заместитель главы Агентства национальной конкуренции Леван Каландадзе журналистам.

"Чтобы существующий в стране водный ресурс дошел до потребителя в виде продукта, необходимо управлять сложными процессами и осуществить важнейшие инвестиции. Без ежегодных инвестиций компаний у нас не будет стабильного водоснабжения и питьевой воды высокого качества", - сказал Каландадзе.

Давид Нармания председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Коронавирус помешал обсуждению вопроса о тарифе на электроэнергию в Грузии

По его словам, в стране необходимо расширять инфраструктуру, а для этого нужна электроэнергия и постоянные инвестиции.

При этом Каландадзе воздержался от дачи прямых рекомендаций по поводу повышения тарифа на воду. Решение по тарифам принимает Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению.

Согласно постановлению комиссии, высшая планка тарифа на питьевую воду колеблется от 0,4 лари за кубический метр до 0,2 лари за кубический метр. Всего за водоснабжение на территории Грузии отвечают восемь компаний.

Темы:
Экономика Грузии (1595)
Теги:
Тарифы на воду, тарифы, Вода, Агентство конкуренции Грузии


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