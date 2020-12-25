Парламент Грузии утвердил основные направления политики Нацбанка

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил проект постановления парламента Грузии "Об основных направлениях денежно-кредитной и курсовой политики на 2021-2023 годы", подготовленный Национальным банком страны.

В документе определены целевой показатель инфляции на трехгодичный период, а также основные инструменты денежно-кредитной политики, используемые Национальным банком для сдерживания инфляции.

Годовая инфляция (ноябрь 2020 года к ноябрю 2019 года) в Грузии составила 3,8%, при целевом показателе 3%. Таким образом, уровень инфляции не меняется уже третий месяц подряд. В ноябре, по сравнению с октябрем, уровень инфляции составил 0,9%. В октябре месячная инфляция составляла 0,8%.

"Целевой показатель инфляции в 3% определен на среднесрочный период. Поскольку шоки происходят постоянно, инфляция будет сильно отличаться от целевого уровня. Иногда он будет выше целевого показателя инфляции, иногда даже ниже, но в результате проводимой Национальным банком политики в среднесрочной перспективе всегда будет приближаться к этому показателю", - заявил президент Нацбанка Коба Гвенетадзе.

Он напомнил, что с момента введения Нацбанком Грузии режима таргетирования инфляции, т.е. с 2009 года по настоящее время, годовая инфляция в среднем составила 3,7 процента. До введения таргетирования инфляции в 2001-2008 годах она была почти вдвое выше - в среднем 7,2%.

Как Нацбанк борется с влиянием пандемии

Гвенетадзе подробно рассказал о чрезвычайных мерах, принимаемых Национальным банком для смягчения негативного воздействия пандемии коронавируса на финансовый сектор страны и стимулирования экономики страны.

"На случай пандемии Национальный банк внедрил временные инструменты для предотвращения будущих рисков ликвидности: валютные свопы, постоянные валютные свопы и инструменты поддержки ликвидности для малого и среднего бизнеса. Инфляция начала снижаться, как и ожидалось, но затем шок от глобальной пандемии коронавируса изменил траекторию инфляции: инфляция выросла до 6,9% в апреле, но постепенно снижалась в следующие месяцы", - рассказал президент Нацбанка.

По его словам, согласно текущему базовому прогнозу, значительное влияние факторов спроса и предложения на потребительские цены будет сохраняться в течение некоторого времени.

"Стоит отметить, что запланировано увеличение бюджетных расходов, что, естественно, способствует восстановлению экономики, но в то же время ожидается, что на фоне роста потребления это окажет дополнительное давление на цены. Если последнее оказывает негативное влияние на инфляционные ожидания, то в соответствии с масштабами этого воздействия может потребоваться более длительное ужесточение денежно-кредитной политики", - отметил Гвенетадзе.

Но он подчеркнул, что наряду со снижением инфляционных рисков ожидается постепенный выход из ужесточенной фазы денежно-кредитной политики.