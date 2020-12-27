Бюджет Грузии требует серьезного обсуждения – правящая партия рассмотрела проект

Депутаты считают, что существуют некоторые сложности, поскольку макроэкономический фон достаточно тяжелый и это отражается в бюджете

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В парламенте ожидается серьезное обсуждение проекта госбюджета на 2021 год, об этом после заседания парламентского большинства в офисе "Грузинской мечты", которое продлилось более двух часов, заявил председатель финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе.

По его словам, есть некоторые сложности, поскольку макроэкономический фон достаточно тяжелый и это отражается в бюджете.

"Изменились все экономические параметры, в том числе макроэкономические. Дефицит составляет 7,6%, при этом долг правительства впервые превысил отметку в 60%. Поэтому у нас будет серьезное обсуждение. Мы пригласим представителей каждого министерства, а также Национального банка и выслушаем их мнение", - сказал Ковзанадзе.

По его словам, в бюджете отражены пакеты социальной помощи, объявленные правительством. В этом направлении выделено почти 18,4 млрд лари, что на 2,5 млрд лари больше, чем было потрачено в этом году.

Проект главного финансового документа страны уже внесен на рассмотрение в законодательный орган и должен быть принят парламентом до конца года.

Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2021 год

Наибольшее финансирование в 2020 году получат министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, а также министерство образования, науки, культуры и спорта.

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Согласно Конституции Грузии, госбюджет на следующий год должен быть принят до конца декабря. В противном случае, бюджет января составит 1/12 от годового бюджета предыдущего года.