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Новые коллекционные монеты из золота и серебра выпустил Нацбанк Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201228/250465558/Novye-kollektsionnye-monety-iz-zolota-i-serebra-vypustil-Natsbank-Gruzii.html

Купить монеты можно будет только в течение пяти дней, после чего их продажи будут остановлены - за раз можно приобрести только две серебряные и одну золотую монету

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Золотых и серебряные монет, посвященные 300-летнему юбилею грузинского царя Ираклия II, поступили в продажу 28 декабря, сообщает Национальный банк Грузии.

Купить монеты можно будет только в течение пяти дней, после чего их продажи будут остановлены. При этом купить за раз можно будет только две серебряные и одну золотую монету.

Памятник царю Ираклию Второму в городе Телави
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Нацбанк начинает выпуск новой коллекции монет

Номинал монеты пять лари. Всего выпущено 1,5 тысяч серебряных и 300 золотых монет.

Дизайн монет идентичен. На аверсе изображен портрет Ираклия II, соответствующий оригиналу, хранящемуся в коллекции Национального музея Грузии. Также есть надпись на грузинском "Эрекле", оригинальное изображение его меча и годы жизни 1720 – 1798.

В нижней центральной части изображена монета, выпущенная Тбилисским монетным двором с гербом Багратиони: в нижнем центральном поле держава, в верхнем – корона, в центре же весы. По правую сторону от короны – меч, а по левую скипетр.

 

Национальный банк Грузии выпускает новую монету номиналом 5 лари
photo: National Bank of Georgia / FB
Национальный банк Грузии выпускает новую монету номиналом 5 лари

На реверсе монеты изображен иверийская (грузинская ) корона и надписи на грузинском "Грузия" и "5 лари", на английском "GEORGIA" и указан год - 2020.

 

Автор эскиза для монет Леван Кокиашвили. Они были отчеканены на королевском монетном дворе Нидердандов.

Вес серебрянной монеты, выполненной из серебра 925-й пробы 17 грамм, диаметр – 34 милиметра. Изображение монеты на аверсе позолочено. Стоимость монеты – 100 лари.

Коллекционные монеты Национального банка Грузии
photo: National Bank of Georgia / FB
Нацбанк Грузии собирается выпустить коллекционные монеты серии "Цари Грузии"

Вес золотой монеты, выполненной из золота 900-й пробы, 8,5 грамм, диаметр – 25 миллиметров. Стоимость монеты - 1690 лари.

Монеты на тему Ираклия II являются первыми из серии "Цари Грузии", которые намерен выпустить Нацбанк. Уже объявлен конкурс на на дизайн двух новых коллекционных монет из этой серии на тему Царицы Тамар и Давида Строителя (Агмашенебели), вупуск которых намечен в 2021 году. Далее намечен выпуск монет с изображением Вахтанга Горгасали, Георгия V Блистательного, Баграта III Курапалата, Парнаваза I.



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