Грузинский банк ProCredit привлек кредит для помощи малому бизнесу

ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Для решения финансовых проблем малых и средних предприятий, а также бизнеса со средним капиталом в Грузии, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) расширяет кредитную линию банку ProCredit в размере 10 миллионов евро, говорится в заявлении на странице ЕИБ.

Данная транзакция предоставит компаниям в Грузии необходимое финансирование для решения проблем с оборотным капиталом, созданных нынешней пандемией. Кредит ЕИБ также укрепит национальный банковский сектор Грузии и его способность способствовать восстановлению экономики страны.

Для компаний кредиты будут доступны в долларах, евро и в лари.

"Вместе с ProCredit Bank мы создали новые источники финансирования именно в то время, когда крайне важно спасти наши малые и средние предприятия. Я надеюсь, что в будущем наше партнерство будет расширяться, чтобы больше компаний могли извлечь выгоду из наших усилий по росту и развитию малых и средних предприятий и предприятий со средней капитализацией", – заявила вице-президент ЕИБ, руководитель операций в Грузии Тереза Червишка.

Как отметили в ProCredit, прочные отношение с Европейским инвестиционным банком, помогло в эти тяжелые месяцы эффективно оказать помощь многим предпринимателям в Грузии.

В сообщении ЕИБ отмечено, что инвестиция является частью регионального соглашения на 55 миллионов евро с ProCredit, которое также откроет аналогичные кредитные линии в ProCredit Group на Украине (25 миллионов евро) и Молдове (20 миллионов евро). Эта поддержка поможет быстро преодолеть кризис COVID-19 в странах-партнерах Восточного партнерства.

На сегодняшний день банк ЕС инвестировал более 330 миллионов евро в кредитные линии для грузинских МСП и компаний средней капитализации, поддерживая более 54 тысяч рабочих мест в стране.

С 2007 года, Банк Евросоюза инвестировал до 2 миллиардов евро во все основные сферы грузинской экономики, в том числе, на поддержку транспортных коммуникаций, здравоохранения, малых и средних предприятий.