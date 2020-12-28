Грузинское "Саперави" вошло в пятерку лучших вин в мире

Вино, которому дал столь высокую оценку Саймон Вульф, считающийся одним из лучших знатоков вин в мире, так называемое кувшинное вино, его делают по древней грузинской технологии и выдерживают в глиняных кувшинах – квеври

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Основатель и редактор The Morning Claret, автор бестселлера "Янтарная революция" Саймон Вульф, считающийся одним из лучших знатоков вина в мире, в своей статье он знакомит читателей с пятью лучшими винами в мире, в числе которых он назвал грузинское "Саперави", сообщается на сайте Национального агентства вина.

Саймон Вульф разъясняет, что "Саперави" винодельни семейного типа "Биомарани" – это настоящая звезда и особое вино. Что касается самого названия "Биомарани", то, по словам автора, вино, производимое этой семьей, начало "перехода на органический этап".

Вульф пишет, что "Биомарани" смог получить поистине изумительное вино, которое напоминает ему великое Loire Cab Franc. По его оценке, в этом вине правильно сохранен ягодный вкус красного саперави, его терпкость и танины.

"Это "Саперави" – настоящий vin de soif, выделяющееся своей типичностью и энергией. Как в случае каждого хорошего кувшинного вина, здесь нет излишней кислородности и чрезмерного вкуса дубовой бочки, что делает это вино особенно приятным", – пишет Вульф.

Вульф считает плюсом "Биомарани" то, что вино урожая 2016 года выпущено сейчас, а не на его ранней стадии, поскольку вино становится намного лучше, когда его выдерживают несколько лет.

Помимо грузинского вина, Вульф в своей статье пишет и об испанских, французских, словацких и итальянских винах.