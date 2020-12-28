Экспорт фундука принес Грузии более 70 млн долларов

Объем экспортированного в этом году фундука на 4 тысячи тонн превышает показатель прошлого года за аналогичный период

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. По данным за пять месяцев текущего года, с 1 августа по 27 декабря, Грузия экспортировала 13,8 тысячи тонн фундука на сумму 70,7 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.

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Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 4 тысячи тонн (41%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2019 года, в денежном выражении рост экспорта увеличился на 21,5 млн долларов США (44%).

По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также соседние государства.

ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука в 2020 году

Страна Экспорт фундука, тонны Германия 3 694 Италия 3 368 Армения 703 Чехия 660 Россия 627 Турция 530 Испания 408 Беларусь 404 Литва 379 Польша 354

В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.

По прогнозам, в 2020 году должны собрать 50 тысяч тонн урожая фундука, а прогнозируемая выручка от экспорта – около 100 миллионов долларов.

В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.