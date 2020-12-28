Повысят ли тариф на электроэнергию в Грузии, решится завтра

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Вопрос повышения потребительского тарифа на электроэнергию будет решен во вторник, 29 декабря, на заседании Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, заявил председатель комиссии Давид Нармания.

Сегодня одна их крупнейших в Грузии энергокомпаний Energo-Pro Georgia опубликовала заявление, в котором говорит о неизбежности значительного повышения тарифов на электроэнергию, и ожидает решения Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения. В компании говорят о кризисе и о том, что сохранение существующих тарифов приведет к еще более плохим последствиям.

Потребительский тариф в регионах Грузии на электроэнергию для абонентов, потребляющих до 101 кВтч, составляет 14,237 тетри. Тариф для абонентов, потребляющих от 101 до 301 кВтч, - 18,213 тетри. А для тех, кто потребляет более 301 кВтч - 22,733 тетри.

По словам Давида Нармания, Департамент тарифов и экономического анализа Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии завершил аудит и получил все основные параметры.

"Департамент тарифов и экономического анализа Комиссии завершил аудит, у нас под рукой все ключевые параметры. Комиссия обсудит этот вопрос на заседании завтра и примет объективное и взвешенное решение. В любом случае, наше решение будет объективным, а утвержденные параметры будут ориентированы на качество и безопасность энергии", - сказал Нармания.

Заявление компании Energo-Pro Gerorgia прокомментировала также министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, решение о повышении тарифов на электроэнергию находится в компетенции Национальной комиссии и на данном этапе правительство не собирается вмешиваться.

Повышение тарифа на электроэнергию неизбежно – Energo-Pro Georgia >>

"Согласно законодательству, тарифы рассчитываются и устанавливаются независимым регулирующим органом, регулирующей комиссией, которая руководствуется своей методологией. Мы уверены, что Комиссия примет сбалансированное, оптимальное решение, которое, с одной стороны, защитит права потребителей, а с другой, даст возможность электрокомпаниям безопасно обеспечить электроэнергией население и коммерческих потребителей. На данном этапе мы не будем вмешиваться в их компетенцию", - сказала Натия Турнава.

На сегодняшний день в Тбилиси потребительский тариф на электроэнергию для абонентов, потребляющих до 101 кВтч в месяц, составляет 14,5435 тетри. Тариф для абонентов, потребляющих от 101 до 301 кВтч - 18,5555 тетри. А для тех, кто потребляет более 301 кВтч — 23,0395 тетри.

Решение об изменении потребительского тарифа на электроэнергию Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии должна была принять в начале прошлой недели. Однако из-за риска инфицирования коронавирусом нескольких сотрудников, которые находились в самоизоляции, заседание отложено.