В Рустави открылась новая текстильная фабрика

Несмотря на пандемию, в Грузии открываются новые предприятия, которые полностью отвечают современным стандартам, заявила министр

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В Рустави (регион Квемо Картли, в 11 км от Тбилиси) открылось новое предприятие, текстильная фабрика "Картли текстиль".

На церемонии открытия выступили премьер-министр Георгий Гахария и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Предприятие построили всего за 5 месяцев. На данном этапе здесь работает 700 человек, а к концу следующего года количество трудоустроенных увеличится до 4 тысяч.

"Все должны понимать, что наши подходы к бизнесу и инвесторам должны быть абсолютно новыми, разными, каждое рабочее место сегодня представляет большую ценность для страны сегодня, и не только новые, но и сохранение уже существующих рабочих мест является основной задачей правительства Грузии", - сказал премьер-министр.

По словам главы Минэкономики, очень важно, что, несмотря на пандемию, которая бушует во всем мире, в Грузии открываются новые предприятия, которые полностью отвечают современным стандартам.

"Важно, что это предприятие было реализовано с помощью государственной программы "Производи в Грузии". Земля была передана инвестору с обязательством инвестиций и трудоустройства, и все мы наблюдаем, как эти обязательства успешно выполняются", - сказала Натия Турнава.

Под строительство фабрики компания "Аджара текстиль", основанная турецкими инвесторами, получила земельный участок с расположенными на нем строениями за символическую сумму - 1 лари (около 0,3 цента США).

Компания осуществила инвестицию в размере 20 миллионов лари (6,5 миллиона долларов), откуда 10 миллионов – это кредит, выданный в рамках государственной программы "Производи в Грузии".

Большая часть трудоустроенных на текстильном предприятии, а именно 90% - будут женщины.