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Как работает завод по производству бетонных изделий

В Грузии продлеваются налоговые льготы работодателям

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1605)
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Sputnik Грузия
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Программа станет дополнительным гарантом для 550 тысяч трудоустроенных лиц, что рабочие места будут сохранены, заявил депутат

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В течение шести месяцев в Грузии работодатели могут не вносить в бюджет подоходный налог с зарплат до 750 лари, заявил первый заместитель председателя комитета отраслевой экономики и экономической политики Бека Лилуашвили.

Соответствующая законодательная инициатива готова и будет действовать с первого декабря в течение последующих шести месяцев. Это распространяется и на тех трудоустроенных лиц, зарплата которых составляет 1,5 тысячи лари или меньше.

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"Эта программа очень знакома для нашего частного сектора, мы продолжаем ее для того, чтобы облегчить груз частному сектору и, соответственно, сохранить рабочие места. Это конкретное мероприятие доступно для около 42 тысяч компаний и облегчит им налоговый груз", - заявил Лилуашвили.

По его словам, данная программа станет дополнительным гарантом для 550 тысяч трудоустроенных лиц, что рабочие места будут сохранены.

На поддержку бизнеса во время второй волны коронавируса предусмотрено 515 миллионов лари (156 миллионов долларов).

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По решению правительства, лица с зарплатой до 1,5 тысячи будут освобождены от подоходного налога на 750 лари за декабрь 2020 - май 2021 года. Введены и льготы на налог на имущество для сектора туризма. Гостиницы, рестораны в 2021 году освобождаются от налога на имущество.

В секторе туризма списывается отсроченный на четыре месяца в 2020 году подоходный налог (гостиницы, рестораны и компании, включенные в подобную деятельность).

Темы:
Экономика Грузии (1605)


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