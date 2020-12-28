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Парламентский комитет одобрил проект бюджета на 2021 год

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1605)
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Госбюджет на следующий год должен быть принят до конца декабря, иначе бюджет января составит 1/12 от годового бюджета предыдущего года

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии сегодня одобрил окончательный вариант государственного бюджета на 2021 год.

Завтра законодательный орган Грузии на пленарном заседании обсудит документ.

Министерство финансов Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Госбюджет Грузии на 2021 год: на что пойдут миллиарды

Согласно Конституции Грузии, госбюджет на следующий год должен быть принят до конца декабря. Иначе бюджет января составит 1/12 от годового бюджета предыдущего года.

Согласно доработанному правительством проекту, поступления в государственный бюджет снижены на 1 662,2 миллиона лари по сравнению с показателем 2020 года и составят 16 758,1 млн лари.

Объем ассигнований из государственного бюджета увеличится на 2 460,7 миллиона лари по сравнению с утвержденным планом на 2020 год и составляет 18 384,5 миллиона лари.

Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2021 год
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2021 год

А вот расходы увеличатся на 221,9 миллиона лари и составят 12 778,3 миллиона . Более 890 миллионов из этой суммы пойдет на финансирование мер, направленных против пандемии нового коронавируса (COVID-19) и преодоление кризиса.

В отличие от первоначальной версии проекта бюджета, в которой прогнозировался экономический рост на 5% в 2021 году, в окончательной версии проекта ожидаемый рост составит 4,3%.

Темы:
Экономика Грузии (1605)
Теги:
Парламентские выборы, Парламент Грузии, Бюджет Грузии


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