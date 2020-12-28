Парламентский комитет одобрил проект бюджета на 2021 год

Госбюджет на следующий год должен быть принят до конца декабря, иначе бюджет января составит 1/12 от годового бюджета предыдущего года

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии сегодня одобрил окончательный вариант государственного бюджета на 2021 год.

Завтра законодательный орган Грузии на пленарном заседании обсудит документ.

Согласно Конституции Грузии, госбюджет на следующий год должен быть принят до конца декабря. Иначе бюджет января составит 1/12 от годового бюджета предыдущего года.

Согласно доработанному правительством проекту, поступления в государственный бюджет снижены на 1 662,2 миллиона лари по сравнению с показателем 2020 года и составят 16 758,1 млн лари.

Объем ассигнований из государственного бюджета увеличится на 2 460,7 миллиона лари по сравнению с утвержденным планом на 2020 год и составляет 18 384,5 миллиона лари.

Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2021 год

А вот расходы увеличатся на 221,9 миллиона лари и составят 12 778,3 миллиона . Более 890 миллионов из этой суммы пойдет на финансирование мер, направленных против пандемии нового коронавируса (COVID-19) и преодоление кризиса.

В отличие от первоначальной версии проекта бюджета, в которой прогнозировался экономический рост на 5% в 2021 году, в окончательной версии проекта ожидаемый рост составит 4,3%.