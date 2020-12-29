В Грузии продолжается национальная инвентаризация леса

За последние два года в стране уже произведена полная инвентаризация лесов в шести регионах и частично в Кахети. В будущем году проект будет завершен

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Несмотря на пандемию, в Грузии продолжается инвентаризация леса.

Как сообщает министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, итоги года подвел заместитель министра Юрий Нозадзе.

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В 2019-2020 годах полевые работы по государственной регистрации лесов проводились в Гурии, Мцхета-Мтианети, Аджарии, Самегрело - Земо Сванети, Самцхе-Джавахети, Имерети, Шида Картли и частично в Кахети. К 2021 году планируется завершить проект и провести учет оставшихся регионов – Квемо Картли, Рача-Лечхуми, Квемо Сванети и остальной части Кахети.

Нозадзе отметил, что несмотря на пандемию, министерству удалось полностью провести инвентаризацию лесов в шести регионах и части Кахети.

"В 2021 году полевые работы в рамках национальной инвентаризации леса будут завершены, а полученные данные обработаны. На основании этой информации можно будет проводить мониторинг состояния лесов Грузии. Анализ полученных данных позволит нам разработать необходимую стратегию развития лесного сектора и подготовить международный отчет", – сказал Юрий Нозадзе.

В 2019 году впервые в Грузии и Кавказском регионе при финансовой и технической поддержке правительства Германии была запущена государственная программа инвентаризации леса. Специально для этого процесса были разработаны методология и техническая документация.

Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).

Особенно богаты и разнообразны леса западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.