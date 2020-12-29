Доходы Грузии от экспорта яблок превысили три млн долларов

Грузинские яблоки экспортируются в основном в Россию, а также в Казахстан, Армению, Венгрию, Туркменистан, Сингапур и Гонконг

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. За четыре месяца, с 1 августа по 27 декабря, из Грузии было экспортировано 8 тысяч тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов США, сообщает Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

По данным ведомства, объем экспорта яблок за этот период в 14 раз превысил аналогичные показатели 2019 года, а в денежном выражении экспорт увеличился на 3,1 миллиона долларов.

По данным Минсельхоза, яблоки, собранные в этом году, в основном экспортировались в Российскую Федерацию (7,6 тысячи тонн), а также в Казахстан, Армению, Венгрию, Туркменистан, Сингапур и Гонконг.

Для способствования развитию экспорта яблок в Грузии осуществляется программа содействия закладке новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы были разбиты на 1 128 гектарах.

Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.

Согласно программе субсидирования, государство возместит компаниям 0,1 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. К программе помощи в реализации нестандартных яблок подключены 14 компаний.