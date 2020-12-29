Курс лари на вторник – 3,2716 GEL/$1

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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2012 За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 638 пациентов, а с начала пандемии вылечился 208 951 366

Правительство Грузии субсидирует повышенный тариф на электроэнергию в течение 2021 года На сколько именно будет повышен тариф на электроэнергию и воду, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению Грузии решает в эти минуты 198