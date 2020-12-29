Упрощение таможенных процедур запланировано в Грузии

Из-за необходимости обеспечить осуществление изменений технического и программного обеспечения, новые правила планируется ввести до 2023 года

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В Налоговый кодекс Грузии планируется внести изменения, касающиеся правил расчета НДС при таможенных пошлинах.

Согласно представленным изменениям, при импорте налогооблагаемая сумма НДС будет рассчитываться без добавления дополнительных компонентов, в частности, дополнительных сборов, связанных с импортом и сопутствующих расходов.

Инициаторы законопроекта поясняют, что целью является упрощение таможенных процедур, в частности, для решения этого вопроса требуется соответствующее как техническое, так и программное обеспечение. Его реализация с 1 января 2021 года в условиях массовой пандемии практически невозможна. Поэтому до 2023 года можно будет провести введение адекватных механизмов налоговой службой.

Инициаторами законодательных изменений являются депутаты от "Грузинской мечты" Давид Сонгхулашвили, Бека Лилуашвили, Гоча Энукидзе и Мариам Квривишвили. Инициаторы требуют, чтобы законопроект был рассмотрен в ускоренном порядке.