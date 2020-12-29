Безработных пересчитали по-новому: насколько выросла безработица в Грузии?

Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2020 года повысился на 0,2 процентных пункта, по сравнению с тем же периодом прошлого года

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" перешла на новый стандарт подсчета уровня безработицы и скорректировала ранее опубликованные данные, согласно которым уровень безработицы в третьем квартале 2020 года составил 17% – на 5,1 процентных пункта выше данных, опубликованных по старому стандарту в ноябре этого года, говорится в сообщении службы.

Безработных в Грузии считают по-новому

Согласно новым стандартам, которые официально вступили в силу в октябре 2020 года, методология предполагает переквалификацию раздела самозанятых. До последнего времени "Сакстат" считал безработных по стандарту, разработанному Международной организацией труда в 1982 году.

Отныне люди, работающие в своем хозяйстве, которые производят больше половины продукции для личного потребления, больше не будут считаться самозанятыми. Теперь они будут считаться или безработными, или вне рабочей силы.

В "Сакстате" ранее заявили, что введение нового стандарта обусловит снижение уровня трудоустройства и роста уровня безработицы.

Служба статистики обновила данные по безработице по новому стандарту с 2010 года. Согласно новым данным, уровень безработицы в 2010 году составлял 27,2%, когда раньше сообщалось о 17,4% – на 9,8 процентных пункта меньше.

Безработица в цифрах

Согласно новому стандарту, уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2020 года повысился на 0,2 процентных пункта, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 17%.

В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.

По данным Сакстата, уровень безработицы в сельском поселении намного ниже по сравнению с городским – в третьем квартале 2020 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, безработица в городских поселениях увеличилась на 1,7 процентных пункта, в то время как в сельских снизилась на 2,1 процентных пункта.

Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин – в третьем квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель среди мужчин увеличился на 1,4 процентных пункта, а среди женщин снизился – на 1,5 процентных пункта.

Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом, безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.

Активность населения

По данным Сакстата, показатель трудоспособного, экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии в третьем квартале 2020 года составил 50,3%.

"Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в городских поселениях на 0,3 процентных пункта, а в сельских поселениях снизился на 3,6 процентных пункта. Уровень занятости по всей стране снизился на 1,3 процентных пункта, в городских поселениях – на 0,7 процентных пункта, а в сельских – на 2,1 процентных пункта", – говорится в материалах Сакстата.

Доля нанятых лиц от общего числа трудоустроенных в третьем квартале этого года составила 66,6%, что на 2,3 процентных пункта меньше, чем за тот же период 2019 года.

Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В третьем квартале этот показатель у женщин составил 40,2%, а у мужчин – 61,9%. При этом уровень активности женщин снизился на 2,8 процентных пункта, а мужчин вырос на 0,2 процентных пункта.

Безработица будет расти

Эксперт по вопросам труда Михаил Кордзахия считает, что ситуация на рынке труда в будущем ухудшится и уровень безработицы в ближайшие месяцы вырастет еще больше.

"Сейчас у нас критическая ситуация на рынке труда, и, наверное, она еще сильнее ухудшится в ближайшие месяцы... Такая ситуация не только в Грузии. В мире сейчас полная катастрофа для бизнеса, а чтобы сохранить рабочих, сначала надо выжить самому бизнесу", – заявил Кордзахия Sputnik Грузия.

Власти, для решения проблемы трудоустройства граждан, предпринимают разные шаги, способствуя развитию бизнеса.

С 1 января 2020 года в Грузии начало работу отдельное ведомство для сокращения безработицы в стране – Государственное агентство способствования трудоустройству. Агентство выполняет роль посредника между соискателями работы и бизнесом. Оно ведет учет соискателей работы, изучает трудовой рынок и дает рекомендации по вопросам трудового рынка в стране.