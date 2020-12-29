В Грузии готов к эксплуатации еще один участок скоростной дороги Восток-Запад

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. С сегодняшнего дня открыто движение по двум новым полосам участка Кутаисской объездной дороги, протяженностью 12 км, говорится в сообщении на странице Департамента автомобильных дорог Грузии в Facebook.

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Как отмечают в департаменте, к открытому летом 19-километровому четырехполосному участку добавились еще 12 км. Однако на начальном этапе для полной безопасности на участке в 10 км временно будет открыто двустороннее движение.

По данным департамента, на объездной дороге уже построены две дополнительные 40-километровые полосы. Они будут пущены в эксплуатацию поэтапно.

"В 2020 году, как и планировалось, было построено в общей сложности 70 км скоростной дороги, которая будет полностью введена в эксплуатацию через несколько недель. Объездная дорога Кутаиси-Самтредиа протяженностью 41,3 км была разделена на четыре полосы. После того, как вновь построенные участки войдут в эксплуатацию, движение по этой четырехполосной дороге будет односторонним", – говорится в информации.

Таким образом, благодаря объезду города Кутаиси, время в пути для автомобилистов, едущих на запад сократится вдвое.

Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.