18:07 29 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9959
  • 100 RUB4.4359
  • USD3.2716
Поиск
Пущен в эксплуатацию еще один участок Кутаисской объездной дороги

В Грузии готов к эксплуатации еще один участок скоростной дороги Восток-Запад

photo: Highways Department of Georgia / FB
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (427)
21510
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1d/250483298.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201229/250483548/V-Gruzii-gotov-k-ekspluatatsii-esche-odin-uchastok-skorostnoy-dorogi-Vostok-Zapad.html

Строительство современной многополосной и безопасной 40-километровой Кутаисской объездной дороги Кутаиси-Самтредиа на автомагистрали Восток-Запад близится к завершению

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. С сегодняшнего дня открыто движение по двум новым полосам участка Кутаисской объездной дороги, протяженностью 12 км, говорится в сообщении на странице Департамента автомобильных дорог Грузии в Facebook.

Грузинский транзит: готов участок трассы Восток-Запад - видео>>

Как отмечают в департаменте, к открытому летом 19-километровому четырехполосному участку добавились еще 12 км. Однако на начальном этапе для полной безопасности на участке в 10 км временно будет открыто двустороннее движение.

По данным департамента, на объездной дороге уже построены две дополнительные 40-километровые полосы. Они будут пущены в эксплуатацию поэтапно.

Реконструкция дороги на одном из участков автомагистрали Евлах-Загатала-госграница с Грузией
photo : courtesy of "Azeravtoyol"
Как строится дорога из Азербайджана в Грузию

"В 2020 году, как и планировалось, было построено в общей сложности 70 км скоростной дороги, которая будет полностью введена в эксплуатацию через несколько недель. Объездная дорога Кутаиси-Самтредиа протяженностью 41,3 км была разделена на четыре полосы. После того, как вновь построенные участки войдут в эксплуатацию, движение по этой четырехполосной дороге будет односторонним", – говорится в информации.

Таким образом, благодаря объезду города Кутаиси, время в пути для автомобилистов, едущих на запад сократится вдвое.

Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (427)
Теги:
дороги, Кутаиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Торговля на рынке. Новогодний базар
Скоро новогоднее застолье: бойкая торговля на рынках в Тбилиси - фото
Большие надежды: в Грузии с нетерпением провожают 2020 год - видео
Большие надежды: в Грузии с нетерпением провожают 2020 год - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться