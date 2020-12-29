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Правительство Грузии. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

Парламент утвердил госбюджет Грузии на 2021 год: основные направления

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1612)
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Бюджет 2021 года учитывает выделение на помощь населению в антикризисный период 310 миллионов лари и 430 миллионов на помощь бизнесу

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Парламент Грузии утвердил проект бюджета на 2021 год, который рассчитан исходя из стоящего перед страной вызова в виде глобального экономического кризиса и пандемии коронавируса.

За проект проголосовали 82 депутата парламента.

Бюджет 2021 года учитывает выделение на помощь населению в антикризисный период 310 миллионов лари и 430 миллионов на помощь бизнесу.

Среди социальной помощи населению – выдача помощи безработным, многодетным семьям и лицам с ОВЗ, а помощь бизнесу предполагает введение различных налоговых льгот.

На основании каких данных рассчитан бюджет

Согласно прогнозу правительства Грузии экономический рост в стране в 2020 году составит 4,3%.

Прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии.

Прогноз основных макроэкономических показателей на 2021 год
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2021 год

Поэтому правительство решило рассчитать бюджет исходя из роста ВВП в 4,3% с учетом дефлятора в 3, 8%. Дефицит госбюджета по методологии МВФ не должен превышать 2,6% к ВВП

Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 53,4 миллиарда лари, для сравнения, в прошлом году было 49,3 миллиарда лари.

Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 7,5%.

Распределение бюджетных средств

Ассигнования государственного бюджета определены в размере 14,2 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 13 миллиардов лари, а финансирование со стороны доноров - 1,2 миллиарда лари.

Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2021 год
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2021 год

Наибольшее финансирование в 2020 году получат министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, а также министерство образования, науки, культуры и спорта.

Парламент Грузии. Флаги Евросоюза и Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Парламентский комитет одобрил проект бюджета на 2021 год

При этом финансирование Минздрава Грузии увеличится на 711 миллионов лари и составит 5, 56 миллиарда лари.

На 263,8 миллиона лари увеличится бюджет Миноборазования и будет 1, 8 миллиарда лари.

Кроме того в бюджете указано, что бюджет министерства обороны составит 900 миллионов лари, а в целом траты на оборону – 2% от ВВП, как это предусмотрено в стандартах НАТО.

Кроме того в бюджете выделен 1,14 миллиарда лари на антикризисный план правительства по борьбе с пандемией и помощь населению.

Ассигнования министерств и главных ведомств Грузии (миллионы лари)

Ведомство 2020 год 2021 год
Парламент 60,7 64,7
Администрация президента 6,25 6,25
Администрация правительства 15,5 16,0
СГБ 136,5 137,5
Минфин 81,0 88,9
Мининфраструктуры 7 010,0 5 700,0
Минэкономики 822,4 469,8
Минюст 224,0 246,5
Минздрав 5 515,0 5 563,0
МИД 156,0 174,2
Минобороны 805,0 900,0
МВД 760,0 790,0
Минсельхоз 476,9 463,6
Минобразования 1 538,8 1 802,6
Аппарат госминистра по вопросам примирения и равноправия 2,6 2,6
Темы:
Экономика Грузии (1612)
Теги:
Бюджет Грузии, Парламент Грузии, Грузия


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