Парламент утвердил госбюджет Грузии на 2021 год: основные направления

Бюджет 2021 года учитывает выделение на помощь населению в антикризисный период 310 миллионов лари и 430 миллионов на помощь бизнесу

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Парламент Грузии утвердил проект бюджета на 2021 год, который рассчитан исходя из стоящего перед страной вызова в виде глобального экономического кризиса и пандемии коронавируса.

За проект проголосовали 82 депутата парламента.

Бюджет 2021 года учитывает выделение на помощь населению в антикризисный период 310 миллионов лари и 430 миллионов на помощь бизнесу.

Среди социальной помощи населению – выдача помощи безработным, многодетным семьям и лицам с ОВЗ, а помощь бизнесу предполагает введение различных налоговых льгот.

На основании каких данных рассчитан бюджет

Согласно прогнозу правительства Грузии экономический рост в стране в 2020 году составит 4,3%.

Прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии.

Прогноз основных макроэкономических показателей на 2021 год

Поэтому правительство решило рассчитать бюджет исходя из роста ВВП в 4,3% с учетом дефлятора в 3, 8%. Дефицит госбюджета по методологии МВФ не должен превышать 2,6% к ВВП

Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 53,4 миллиарда лари, для сравнения, в прошлом году было 49,3 миллиарда лари.

Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 7,5%.

Распределение бюджетных средств

Ассигнования государственного бюджета определены в размере 14,2 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 13 миллиардов лари, а финансирование со стороны доноров - 1,2 миллиарда лари.

Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2021 год

Наибольшее финансирование в 2020 году получат министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, а также министерство образования, науки, культуры и спорта.

При этом финансирование Минздрава Грузии увеличится на 711 миллионов лари и составит 5, 56 миллиарда лари.

На 263,8 миллиона лари увеличится бюджет Миноборазования и будет 1, 8 миллиарда лари.

Кроме того в бюджете указано, что бюджет министерства обороны составит 900 миллионов лари, а в целом траты на оборону – 2% от ВВП, как это предусмотрено в стандартах НАТО.

Кроме того в бюджете выделен 1,14 миллиарда лари на антикризисный план правительства по борьбе с пандемией и помощь населению.

Ассигнования министерств и главных ведомств Грузии (миллионы лари)