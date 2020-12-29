20:33 29 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9959
  • 100 RUB4.4359
  • USD3.2716
Поиск
Срочно:
Сбор урожая хурмы

Растет спрос на корольки и хурму из Грузии – объем экспорта увеличился

© photo: Sputnik / Artur Lebedev
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Сельское хозяйство Грузии (187)
49 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/09/250285303.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201229/250487295/Rastet-spros-na-korolki-i-khurmu-iz-Gruzii--obem-eksporta-uvelichilsya.html

Объем экспорта хурмы и корольков за указанный период увеличился на 42%, а стоимость экспорта выросла на 43%

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. С 1 августа по 27 декабря 2020 года из Грузии было экспортировано 11,4 тысячи тонн хурмы и корольков на сумму 6 миллионов долларов, сообщает Минсельхоз Грузии.

Объем экспорта хурмы и корольков за указанный период увеличился на 42%, а стоимость экспорта выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Торговля овощами и фруктами - яблоки
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Доходы Грузии от экспорта яблок превысили три млн долларов

В этом году хурма и корольки в основном экспортировались в Российскую Федерацию - 4,8 тысячи тонн, Украину - 3,3 тысячи тонн, и Армению - 3,2 тысячи тонн. Помимо этих стран, экспорт осуществляется также в Беларусь, Катар, Молдову, Гонконг, Казахстан и Венгрию.

На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (187)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Торговля на рынке. Новогодний базар
Скоро новогоднее застолье: бойкая торговля на рынках в Тбилиси - фото
Большие надежды: в Грузии с нетерпением провожают 2020 год - видео
Большие надежды: в Грузии с нетерпением провожают 2020 год - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться