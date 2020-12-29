Растет спрос на корольки и хурму из Грузии – объем экспорта увеличился

Объем экспорта хурмы и корольков за указанный период увеличился на 42%, а стоимость экспорта выросла на 43%

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. С 1 августа по 27 декабря 2020 года из Грузии было экспортировано 11,4 тысячи тонн хурмы и корольков на сумму 6 миллионов долларов, сообщает Минсельхоз Грузии.

Объем экспорта хурмы и корольков за указанный период увеличился на 42%, а стоимость экспорта выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В этом году хурма и корольки в основном экспортировались в Российскую Федерацию - 4,8 тысячи тонн, Украину - 3,3 тысячи тонн, и Армению - 3,2 тысячи тонн. Помимо этих стран, экспорт осуществляется также в Беларусь, Катар, Молдову, Гонконг, Казахстан и Венгрию.

На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.