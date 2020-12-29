Министр: из-за роста тарифа на электроэнергию цены на продукты не вырастут

Цена на хлеб сохранится до марта, после чего будет установлена новая цена исходя из текущих прогнозов, заявил министр

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Повышение тарифа на электроэнергию и воду не скажется на повышении цен на продукты первичного потребления, заявил министр сельского хозяйства Леван Давиташвили.

C 1 января в Грузии поднимается тариф на электроэнергию в том числе и для предприятий и коммерческих объектов. Также в Тбилиси, Мцхета и Рустави вырастут цены на воду.

"Государство уже определило продукты первичного потребления. Естественно, все мы не можем просубсидировать, так как ресурс ограничен и деньги, которые мы тратим, должны распределяться ответственно, продукты первой необходимости будут просубсидированы, чтобы мы смогли безболезненно пройти период пандемии", - сказал Давиташвили в эфире телеканала Rustavi 2.

При этом министр отметил, что государство оплатит разницу тарифов при производстве таких продуктов.

"Рост цены из-за увеличения тарифа на электроэнергию будет снят со стороны государства", - сказал Давиташвили.

При этом он подчеркнул, что цена на хлеб сохранится до марта, после чего будет установлена новая цена исходя из новых прогнозов.

"Мы сохраняем цену на хлеб благодаря субсидиям до марта, пока не будут новые прогнозные показатели цен на пшеницу и не будут сформированы новые цены так, чтобы это не стало дополнительным грузом для населения", - сказал Давиташвили.

Плохой урожай пшеницы в странах-производителях, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки, что вызвало заслуженные опасения, что хлеб в стране подорожает. Чтобы избежать этого, власти Грузии приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта. Программа рассчитана на 4 месяца, начиная с декабря. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16,2 доллара).

То есть, тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование, но не больше 10 лари за один мешок. Программа продлится до 1 марта.