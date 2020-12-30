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Мандарины на прилавке уличного магазина - торговля фруктами

Экспорт мандаринов в этом году уже принес Грузии 14,8 миллиона долларов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (188)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201230/250490486/Eksport-mandarinov-v-etom-godu-uzhe-prines-Gruzii-148-milliona-dollarov.html

Экспорта мандаринов за указанный период увеличился на 13%, а его стоимость - на 7% по сравнению с тем же периодом 2019 года

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. С начала сезона сбора урожая Грузия экспортировала 30,6 тысячи тонн мандаринов на сумму 14,8 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз Грузии.

Экспорта мандаринов за указанный период увеличился на 13%, а его стоимость - на 7% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Мандарины, произведенные в этом году, в основном экспортировались в Российскую Федерацию (17,3 тысяч тонн), Армению (6,6 тысяч тонн) и Украину (4,8 тысяч тонн).

Сбор урожая хурмы
© photo: Sputnik / Artur Lebedev
Растет спрос на корольки и хурму из Грузии – объем экспорта увеличился

Помимо этих стран, экспорт осуществлялся также в Молдову, Словению и Казахстан.

По информации ведомства, в этом году в Аджарии ожидается не очень большой урожай, но более высокого качества. По прогнозам, планируется собрать около 40 тысяч тонн оранжевых плодов.

Для организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб. Сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартных мандаринов проходит с помощью электронной программы.

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды до 30 перерабатывающих предприятий.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (188)
Теги:
мандарины, Сельское хозяйство, Грузия


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