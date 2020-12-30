Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии

Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также на продовольствие

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2020 года повысился на 10% по сравнению с ноябрем 2019 года, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 9,4%, в том числе на продукты питания – на 11,3% и в горнодобывающей – на 24,3%.

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В ноябре, по сравнению с октябрем, цены на промышленную продукцию выросли на 2,4%.

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для местного рынка Грузии, выросли в ноябре на 8,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Больше всего цены выросли в перерабатывающей промышленности – на 10,7%, в том числе на продукты питания – на 11,3%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в ноябре вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 40,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 8,1%, в том числе на напитки – на 10,0%, а на изделия из металла – на 10,4%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 7,3%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 8,7%.

Потребительские цены

Годовой уровень инфляции в ноябре составил 3,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 10%. Эксперты связывают рост цен с кризисом, вызванным пандемией нового коронавируса.

Когда цены хуже коронавируса

С сентября 2019 года Национальный банк начал ужесточать политику с тем, чтобы нейтрализовать исходящее от обесценивания обменного курса инфляционное давление. В результате ставка рефинансирования была увеличена с 6,5% до 9%. Однако после начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ставка монетарной политики поэтапно снизилась до 8%.