Десять тонн грузинского меда отправлено в Италию

Грузия попала в список тех немногих стран, которым Еврокомиссия разрешила экспорт меда в страны ЕС. Италия одна из первых отведает грузинского меда

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Десять тонн грузинского меда отправлено на экспорт в Италию, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия Грузии.

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В декабре 2016 года Еврокомиссия положительно оценила систему госконтроля Грузии и внесла страну в список тех стран, откуда импорт меда на территорию ЕС разрешен.

Перед тем, как грузинский мед был допущен на рынок ЕС, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии разработало и осуществило последовательную стратегию по сближению с европейским законодательством и стандартами.

Национальное агентство продовольствия подготовило законодательные изменения в соответствии с законодательными требованиями ЕС с целью стимулирования экспорта грузинского меда, для защиты от фальсификации и загрязнителей (тяжелые металлы, пестициды, радионуклиды).

В рамках программы мониторинга, Национальное агентство продовольствия ежегодно получает сто образцов меда, которые проходят контроль в специальной аккредитованной лаборатории. Помимо этого, в стране улучшены лабораторные возможности – в Минсельхозе внедрена соответствующая методология исследования меда на разные параметры.

Экспорт грузинского меда осуществляется в США, Китай и другие страны.

Грузинский мед, по сравнению с китайским и аргентинским, цена которых два доллара, довольно дорогой. Он отличается своими вкусовыми качествами, экологической чистотой, и об этом прекрасно осведомлены зарубежные эксперты.

В Грузии розничная цена килограмма грузинского меда составляет 15 лари. Встречается монофлорный мед, мед альпийской зоны, который является дорогостоящим продуктом.