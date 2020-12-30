Организация ООН поможет Грузии в борьбе с саранчой

Саранча давно облюбовала Грузию как среду обитания. По данным за этот год, вредитель обитает уже на территории в 72 тысячи гектаров

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO) поможет Министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в осуществлении и планировании мероприятий по борьбе с саранчой, сообщает на странице ведомства в Facebook.

В регионах Грузии продолжается борьба с саранчой>>

В текущем году в Грузии также, как и во многих странах мира, количество саранчи и ареал ее распространения резко увеличились. По данным 2020 года, итальянская и марокканская саранча в Грузии распространена на 72 тысячах гектаров, тогда как в предыдущих годах ареал распространения вредителя не превышал 20-30 тысяч гектаров.

В Минсельхозе страны отмечают, что, исходя из климатических условий, распространение разного рода вредителей ставит аграрный сектор и в целом окружающую среду перед новыми вызовами.

"Наша задача быть готовыми к этим вызовам. Новый проект FAO, который подразумевает планирование и осуществление мероприятий по борьбе с саранчой, содействует усилению возможностей Национального агентства продовольствия в этом направлении, обеспечивает своевременное проведение превентивных мероприятий и защиту сельскохозяйственных культур и зеленого покрова от вредителей. А все это даст нам возможность избежать серьезного экономического ущерба", – заявил министр сельского хозяйства Леван Давиташвили.

Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН имеет 60-летний опыт технической помощи странам в направлении управления популяцией саранчи.

"Организация играет ведущую роль в координации менеджмента саранчи на глобальном уровне. У нас большой опыт в этом направлении, и мы постараемся помочь Грузии избежать того ущерба, который может быть нанесен распространением саранчи на сельское хозяйство и окружающую среду", – заявил представитель FAO в Грузии Раймунд Иелем.

Проект FAO "Готовность на вторжение саранчи в Грузию и реагирование на чрезвычайную ситуацию" ставит целью защиту и спасение урожая и сельскохозяйственных культур от вредителя.

Мероприятия поддержки являются комплексными и включают несколько направлений борьбы с вредителем: полевое исследование вредителя, обработка и контроль растений (на 40-50 тысячах гектаров), приобретение нужных устройств и материалов, осуществление мониторинга, анализ воздействия работ по опрыскиванию на окружающую среду. Также в рамках проекта запланировано распространение информационных пособий и проведение соответствующих тренингов для специалистов.