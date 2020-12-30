Курс лари на четверг – 3,2766 GEL/$1

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Очередная интервенция от Нацбанка Грузии: продано 30 миллионов долларов Чтобы стабилизировать валютный рынок, за восемь месяцев Нацбанк провел уже 26 аукционов, на которых продал 873,2 миллиона долларов 103

В Грузии ждут новой вспышки коронавируса Новый год радостный праздник далеко не для всех - медики и эпидемиологи ждут его с некоторым страхом, опасаясь, что повышенная мобильность и праздничная расслабленность могут существенно подпортить ковид-статистику 1284