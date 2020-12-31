Южный газовый коридор – премьер Грузии об экономическом и политическом значении проекта

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Газ с месторождения Шах-Дениз (ресурсная база TANAP) пошел в Евросоюз – это большой шаг вперед в области энергетической безопасности, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя проект.

Стало известно, когда азербайджанский газ дойдет до Европы>>

По сообщению пресс-службы главы правительства, коридор включает маршруты через Южный Кавказ и Турцию для поставок природного газа из региона в Европу.

Как отметил премьер, Южный газовый коридор поможет компенсировать сокращение местной добычи газа в Европе.

"Важным назначением Южного газового коридора является усиление конкуренции на общем европейском рынке. Вместе с тем, будут обеспечены поставки коммерчески привлекательного и экологически чистого природного газа в те балканские страны, которые до сих пор не использовали его или критически зависят от импорта российского газа. ЮГК будет поставлять природный газ с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане в Турцию и Евросоюз через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Он будет обслуживать десять крупных закупщиков из семи стран ЕС и Турции", – сказал Гахария.

По словам премьера, Грузия по действующим межправительственным соглашениям будет получать газ из проекта ЮГК по сниженным ценам – примерно в 2 раза ниже рыночной стоимости. Опционный контракт позволяет стране получать 5% от общего объема транзитного газа ежегодно, и действует он до 2066 года. Благодаря дополнительному контракту, до 2026 года Грузия будет получать до 500 миллионов кубометров газа ежегодно.

Как отметил Гахария, еще важнее политический эффект Южного газового коридора.

"Если до сих пор Грузия была только транзитной страной для газа регионального значения – транзита азербайджанского газа в Турцию или транзита российского газа в Армению, то теперь она сформировалась как игрок международного масштаба. Отныне газ, экспортируемый на территорию страны, будет играть важную роль в диверсификации и безопасности международных энергетических рынков, главным образом ЕС", – отметил Гахария.

Южный газовый коридор (ЮГК) – система трубопроводов, по которой предусматриваются поставки азербайджанского газа, добытого в рамках Фазы-2 проекта разработки газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз", в Турцию и страны Европейского союза. Доставка азербайджанского газа будет осуществляться посредством Южно-Кавказского трубопровода, проходящего по территории Азербайджана и Грузии, Трансанатолийского газопровода (TANAP) на территории Грузии, Турции, и Трансадриатического газопровода (TAP) на территории Греции, Албании и Италии.