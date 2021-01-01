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В Грузии увеличился тариф на электроэнергию

© CC0 / Pixabay
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (218)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210101/250507032/V-Gruzii-uvelichilsya-tarif-na-elektroenergiyu.html

Правительство Грузии приняло решение субсидировать повышение потребительского тарифа на электроэнергию для населения в течение всего 2021 года

ТБИЛИСИ, 1 янв – Sputnik. С 1 января в Грузии вступили в силу новые тарифы на электроэнергию для жителей страны.

Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличится на 3,5 тетри (с учетом НДС).

Потребительские тарифы для абонентов компании "Теласи" (тетри за кВт/ч)

Ступень Cтарый тариф Новый тариф
потребление менее 101 кВт/ч 14,544 18,041
потребление от 101-301 кВт/ч 18,556 22,053
потребление более 301 кВт/ч 23,040 26,537
  • АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тысяч потребителей. В августе 2003 года "Теласи" вошла в состав российской государственной группы "Интер РАО". Холдингу принадлежат 75% акций "Теласи".

Потребительские тарифы для абонентов компании Energo-Pro Georgia (тетри за кВт/ч)

Ступень Старый тариф Новый тариф
потребление менее 101 кВт/ч 14,23 17,731
потребление от 101-301 кВт/ч 18,213 21,707
потребление более 301 кВт/ч 22,733 26,227
  • Компания Energo-Pro Georgia занимается в основном снабжением электричеством регионов Грузии. Она является крупным оператором на энергетическом рынке Грузии, специализирующимся на производстве и распределении электроэнергии. Компания владеет десятью гидроэлектростанциями среднего размера, полная выходная мощность которых превышает 414 мегаватт. Услугами Energo-Pro Georgia пользуются 860 000 клиентов.

Правда платить за электроэнергию придется не всем. Правительство Грузии приняло решение оплачивать разницу в тарифе для большей части семей Грузии. Они будут платить за свет по старым тарифам. Субсидия коснется тех абонентов, которые потребляют менее 300 кВт/ч электроэнергии в месяц, а это более 1,6 миллиона семей.

Кроме того, вырос тариф на электроэнергию и для коммерческих предприятий. Регулирующая комиссия приняла решение об увеличении непотребительского тарифа на электроэнергию в Грузии на 11-12 тетри. Но и в этом случае правительство Грузии приняло решение о субсидировании повышения для для местных компаний, занятых в первичной переработке продуктов питания.

Темы:
Энергетика Грузии (218)
Теги:
Правительство Грузии, Energo-Pro Georgia, Компания "Теласи", Тарифы на электроэнергию, Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии, энергетика, Грузия


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