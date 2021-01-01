Курс лари на пятницу – 3,2766 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 января в размере 3,2766 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.
В Грузии встретили Новый 2021 год. Все верят, что он будет лучше, чем 2020, во время которого было немало трудностей и кризисных ситуаций. Смотрите в видео Sputnik Грузия, где жители страны вспоминают, чему их научил прошедший год
Мы с надеждой смотрим в будущее, но поступки человека должны быть милосердные и добрые, сказал Патриарх
Политический и экономический кризис, эпидемия коронавируса, скандалы и трагедии - смотрите в видео Sputnik Грузия, чем запомнился уходящий 2020 год для страны
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik