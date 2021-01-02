Курс лари на субботу – 3,2766 GEL/$1

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Жизнь в условиях кризиса: на какие деньги будет жить Грузия в 2021 году? В 2021 году государство сможет потратить около 18,4 миллиарда лари, из которых на зарплаты бюджетникам пойдет 1,6 миллиарда лари 200

Учителям в Грузии подняли зарплату Предыдущий раз учителям школ в Грузии со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора поднимали зарплату в сентябре 2019 года 12