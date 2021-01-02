Жизнь в условиях кризиса: на какие деньги будет жить Грузия в 2021 году?

В 2021 году государство сможет потратить около 18,4 миллиарда лари, из которых на зарплаты бюджетникам пойдет 1,6 миллиарда лари

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. С 1 января в Грузии вступил в силу новый государственный бюджет, который определил основные средства, на которые Грузия будет жить в новом году.

В 2021 году государство сможет потратить около 18,4 миллиарда лари, из которых на зарплаты бюджетникам пойдет 1,6 миллиарда лари.

При этом общая численность работников бюджетных организаций достигнет 112,57 тысячи человек. В 2021 году увеличится число полицейских и служащих парламента.

В целом в 2021 году административные расходы составят 3,3 миллиарда лари.

А вот объем государственного долга в 2021 году составит 33,7 миллиарда лари, из которых 27,7 миллиарда – внешний долг страны.

Сферы финансирования

Главным приоритетом бюджета станет здравоохранение, социальная защита, развитие инфраструктуры и образование.

Финансирование десяти главных сфер из бюджета страны выглядит следующим образом:

Сфера Выделенные средства (лари) Общественный порядок и безопасность 1 285 694 300 Международные отношения 173 725 000 Вооруженные силы 404 878 000 Здравоохранение 1 664 969 000 Образование 1 699 208 000 Социальная защита 4 327 561 000 Сельское хозяйство 347 350 000 Автомобильные дороги и транспорт 1 538 000 000 Отдых, культура и религия 360 599 000 Туризм 62 880 000

Что еще финансирует государство

Из государственного бюджета, помимо основных сфер, государство также финансирует Общественный вещатель Грузии, который в 2021 году получит 69,2 миллиона лари.

Финансирование от государства получает и Патриархия Грузии в размере 25 миллионов лари в год.

Кроме того бюджет содержит и краевые администрации губернаторов, которые в 2021 году получат от 640 до 880 миллионов, в зависимости от населенности региона.

Откуда же деньги

Основная часть поступлений в госбюджет – это налоги. Из 16,758 миллиарда лари поступлений налоги составляют 10,3 миллиарда.

Из этой суммы главная часть поступает от налоговых выплат за товары и услуги – 5,9 миллиарда.

На втором месте налоги физических лиц – 3,3 миллиарда, а на третьем налоги предприятий – 951 миллион лари.