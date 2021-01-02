Жизнь в условиях кризиса: на какие деньги будет жить Грузия в 2021 году?

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. С 1 января в Грузии вступил в силу новый государственный бюджет, который определил основные средства, на которые Грузия будет жить в новом году.
В 2021 году государство сможет потратить около 18,4 миллиарда лари, из которых на зарплаты бюджетникам пойдет 1,6 миллиарда лари.
При этом общая численность работников бюджетных организаций достигнет 112,57 тысячи человек. В 2021 году увеличится число полицейских и служащих парламента.
В целом в 2021 году административные расходы составят 3,3 миллиарда лари.
А вот объем государственного долга в 2021 году составит 33,7 миллиарда лари, из которых 27,7 миллиарда – внешний долг страны.
Сферы финансирования
Главным приоритетом бюджета станет здравоохранение, социальная защита, развитие инфраструктуры и образование.
Финансирование десяти главных сфер из бюджета страны выглядит следующим образом:
|Сфера
|Выделенные средства (лари)
|Общественный порядок и безопасность
|1 285 694 300
|Международные отношения
|173 725 000
|Вооруженные силы
|404 878 000
|Здравоохранение
|1 664 969 000
|Образование
|1 699 208 000
|Социальная защита
|4 327 561 000
|Сельское хозяйство
|347 350 000
|Автомобильные дороги и транспорт
|1 538 000 000
|Отдых, культура и религия
|360 599 000
|Туризм
|62 880 000
Что еще финансирует государство
Из государственного бюджета, помимо основных сфер, государство также финансирует Общественный вещатель Грузии, который в 2021 году получит 69,2 миллиона лари.
Финансирование от государства получает и Патриархия Грузии в размере 25 миллионов лари в год.
Кроме того бюджет содержит и краевые администрации губернаторов, которые в 2021 году получат от 640 до 880 миллионов, в зависимости от населенности региона.
Откуда же деньги
Основная часть поступлений в госбюджет – это налоги. Из 16,758 миллиарда лари поступлений налоги составляют 10,3 миллиарда.
Из этой суммы главная часть поступает от налоговых выплат за товары и услуги – 5,9 миллиарда.
На втором месте налоги физических лиц – 3,3 миллиарда, а на третьем налоги предприятий – 951 миллион лари.