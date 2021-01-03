Какие дороги построят в Грузии в 2021 году: подробности масштабных проектов

Реализация инфраструктурных проектов, наряду с борьбой с коронавирусом, здравоохранением и образованием, является основным приоритетом Грузии в госбюджете на будущий год

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Согласно государственному бюджету на 2021 год, на строительство и ремонт дорог в Грузии будет потрачено более 1,5 миллиарда лари.

Согласно планам властей, в 2021 году продолжится осуществление такого значимого проекта, как строительство дороги и тоннеля под Крестовым перевалом на единственной трассе, ведущей в Россию.

На участке Квешети-Коби единственной автомобильной дороги в направлении России Мцхета-Степанцминда-Ларс планируется продолжить строительство новой дороги и тоннеля. В бюджете для этого предусмотрено 80 миллионов лари, откуда больше половины Грузия получит от Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития.

Также планирует Грузия и продолжить строить трассу Восток-Запад, на которую из бюджета в 2021 году будет потрачено 460 миллионов при содействии международных банков.

Трасса Восток-Запад или Европейская транзитная дорога Е-60 является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

В 2021 году планируется продолжить сразу нескольких участков трассы, самая большая сумма будет затрачена на строительство участка Убиса-Шорапани – 150 миллионов лари, которые выделяет Европейский инвестиционный банк.

Кроме трассы Восток-Запад и трассы в направлении России в 2021 году продолжится строительство новой объездной дороги в Батуми при содействии Азиатского банка развития и Азиатского инвестиционного банка. На этот проект выделено 80 миллионов лари.

Также планируется построить и вторую полосу объездной дороги Кутаиси, которая обойдется в 15 миллионов лари.

Среди запланированных проектов, также ремонт дороги Багдати-Абастумани и строительство и ремонт дороги, соединяющей Имерети с регионом Рача-Сачхере-Они.

Реализация инфраструктурных проектов, наряду с борьбой с коронавирусом, здравоохранением и образованием, является основным приоритетом Грузии в госбюджете на будущий год.