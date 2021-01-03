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Удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса

Какой доход уже принес проект "Работай из Грузии"

© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210103/250531005/Kakoy-dokhod-uzhe-prines-Rabotay-iz-Gruzii.html

Из 436 прибывших большинство – это около 54% - являются фрилансерами, то есть самозанятыми лицами, 23% - штатными сотрудниками различных компаний

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. За три месяца работы программы правительства "Работай из Грузии" о своем желании приехать в нашу страну заявили 1 550 иностранцев, сообщили в Национальной администрации туризма Грузии Sputnik Грузия.

"Работай из Грузии" - проект Национальной администрации туризма, который принимает иностранных граждан с высокой зарплатой, желающих работать дистанционно в Грузии. Правительство Грузии предлагает сотрудникам различных глобальных компаний, работающих удаленно в 95 странах мира, приехать и работать удаленно из Грузии не менее 180 дней.

Пустующие улицы в туристическом центре. Вид на старые дома в районе Абанотубани в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Все больше иностранцев хотят работать в Грузии "на удаленке"

Желающие приехать заранее заполняют специальные формы на сайте и документируют необходимые условия для въезда в страну. Кроме того, они должны полностью оплатить две недели карантина и тестирования за свой счет.

Из аппликантов, заполнивших анкеты для приезда в Грузию, поясняют в Администрации туризма, в страну прибыли 436 человек, а это 3 488 дней проведенных в зонах карантина. В среднем одна ночь обошлась каждому гостю до 70 долларов США. А значит программа "Работай из Грузии" за три месяца принесла доход 806 тысяч лари, около 245 тысяч долларов.

Из 436 прибывших большинство – это около 54% - являются фрилансерами, то есть самозанятыми лицами, 23% - штатными сотрудниками различных компаний.

Путешественники и персонал в масках в тбилисском аэропорту. Так они пытаются защитить себя от коронавируса
© Sputnik / STRINGER
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По данным агентства, с 27 августа по 30 ноября аппликации заполнили представители 60 стран. Лидируют среди них США (16%), Япония (5%), Украина (5%), Канада и Великобритания по 4%.

Как поясняют в администрации, оставшиеся 1 000 аппликантов, которые собираются приехать в Грузию на срок до полугода, могут принести до 32 миллионов долларов США. Стоит учесть и тот факт, что многие заявители приезжают в Грузию с сопровождающим лицом, членами семьи.

В рамках проекта "Работа из Грузии" иностранные гости получают возможность путешествовать с членами семьи в разные уголки Грузии, пользоваться всем спектром услуг для туристов, знакомиться с местной культурой и кухней.

Теги:
Национальная администрация туризма Грузии, Грузия


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