Курс лари на понедельник – 3,2766 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 января в размере 3,2766 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.