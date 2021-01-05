10:51 05 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0605
  • 100 RUB4.5061
  • USD3.3028
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на вторник – 3,3028 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (905)
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/02/250517244.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210105/250536763/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0262 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 января в размере 3,3028 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0262 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 5 января
Кросс-курс основных валют на 5 января
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (905)
Теги:
Национальный банк Грузии, Лари, Доллар, валютный курс


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Закрытые отели, кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис
Не пережившие кризис: как опустела улица с ресторанами в центре Тбилиси - фото
Сотни людей у аэропорта Багдада в годовщину смерти Сулеймани - видео
Сотни людей у аэропорта Багдада в годовщину смерти Сулеймани - видео
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться