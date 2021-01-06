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Купюры достоинством сто долларов и сто лари

Нацбанк Грузии провел первую в 2021 году валютную интервенцию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1623)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210106/250552061/Natsbank-Gruzii-provel-pervuyu-v-2021-godu-valyutnuyu-interventsiyu.html

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в прошлом году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых продал 873,2 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Национальный банк Грузии провел первый в 2021 году валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 3,2998 GEL/$1.

Регулятор вынес на аукцион 40 миллионов долларов.

Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе
photo by press-service of National Bank Of Georgia
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Чтобы стабилизировать валютный рынок, в прошлом году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых продал 873,2 миллиона долларов. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

На четверг, 7 января, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,3001 GEL/$1.

  • Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 октября 2020 года грузинский валютный рынок перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

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В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

Кроме того, в этом году Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Темы:
Экономика Грузии (1623)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


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