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Курс лари на четверг – 3,3001 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (907)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210107/250552246/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0073 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 января в размере 3,3001 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0073 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 7 января
Кросс-курс основных валют на 7 января
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (907)
Теги:
Национальный банк Грузии, Лари, Доллар, валютный курс


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