Курс лари на пятницу – 3,3001 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0073 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 января в размере 3,3001 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0073 лари по отношению к доллару.