Курс лари на пятницу – 3,3001 GEL/$1

Экономика
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0073 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 января в размере 3,3001 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0073 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 8 января