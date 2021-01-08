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В декабре единоразовую помощь от государства получили более 120 тысяч граждан Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1624)
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Грузинское правительство начало выплату компенсаций гражданам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса, в декабре 2020 года

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. В декабре 2020 года единоразовую компенсацию в размере 300 лари (более 90 долларов) получили более 120 тысяч граждан, пострадавших от последствий пандемии, об этом на брифинге заявил глава министерства финансов Иване Мачавариани.

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Как отметил министр, с января 2021 года продолжится финансовая поддержка по социальному направлению, в рамках которой около 71 тысячи социально необеспеченных и приблизительно 24 тысячи семей с детьми до 16 лет будут получать социальную помощь в размере 100 лари (30 долларов) ежемесячно.

Также, по словам министра, в течение первого полугодия 2021 года помощь в размере 100 лари получат дети с ограниченными возможностями здоровья и около 43 тысяч граждан с ОВЗ и с ярковыраженными ограниченными возможностями.

Кто получает выплаты

Правительство Грузии с 28 ноября ввело ограничения на работу отдельных сфер и части магазинов и рынков в крупных городах, а также объявило о выплате компенсации тем, кто на этот период остался без зарплаты.

По решению правительства, на единоразовую компенсацию могут претендовать и лица, которые получили зарплату с 28 ноября до 5 декабря, а после остались без дохода из-за введенных ограничений. Ранее обязательным условием для получения доходов было отсутствие зарплаты со дня введения ограничений.

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Помощью от государства могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие статус малого бизнеса, физические лица, платящие фиксированный налог, а также лица со статусом микробизнеса, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за ограничений.

Также компенсация в 300 лари положена и самозанятым лицам, работающим на закрытом из-за ограничений объекте и зарегистрированным в качестве налогоплательщика.

Темы:
Экономика Грузии (1624)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Компенсация, Грузия, Экономика


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