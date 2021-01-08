В декабре единоразовую помощь от государства получили более 120 тысяч граждан Грузии

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. В декабре 2020 года единоразовую компенсацию в размере 300 лари (более 90 долларов) получили более 120 тысяч граждан, пострадавших от последствий пандемии, об этом на брифинге заявил глава министерства финансов Иване Мачавариани.

Как отметил министр, с января 2021 года продолжится финансовая поддержка по социальному направлению, в рамках которой около 71 тысячи социально необеспеченных и приблизительно 24 тысячи семей с детьми до 16 лет будут получать социальную помощь в размере 100 лари (30 долларов) ежемесячно.

Также, по словам министра, в течение первого полугодия 2021 года помощь в размере 100 лари получат дети с ограниченными возможностями здоровья и около 43 тысяч граждан с ОВЗ и с ярковыраженными ограниченными возможностями.

Кто получает выплаты

Правительство Грузии с 28 ноября ввело ограничения на работу отдельных сфер и части магазинов и рынков в крупных городах, а также объявило о выплате компенсации тем, кто на этот период остался без зарплаты.

По решению правительства, на единоразовую компенсацию могут претендовать и лица, которые получили зарплату с 28 ноября до 5 декабря, а после остались без дохода из-за введенных ограничений. Ранее обязательным условием для получения доходов было отсутствие зарплаты со дня введения ограничений.

Помощью от государства могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие статус малого бизнеса, физические лица, платящие фиксированный налог, а также лица со статусом микробизнеса, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за ограничений.

Также компенсация в 300 лари положена и самозанятым лицам, работающим на закрытом из-за ограничений объекте и зарегистрированным в качестве налогоплательщика.