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Мужчина работает на ноутбуке сидя за столиком кафе грузинской столицы

Тбилиси вошел в тройку лучших мест для дистанционной работы на 2021 год

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1625)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210111/250580323/Tbilisi-voshel-v-troyku-luchshikh-mest-dlya-distantsionnoy-raboty-na-2021-god.html

За последние несколько лет столица Грузии сделала рывок в мире "цифровых кочевников", отмечает издание

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Тбилиси занял второе место в рейтинге лучших городов для удаленной работы в 2021 году, подготовленным престижным туристическим изданием Big Seven Travel для так называемых "цифровых кочевников" .

Первое место столица Грузии уступила Таллинну, который возглавил топ-50.

Путешественники и персонал в масках в тбилисском аэропорту. Так они пытаются защитить себя от коронавируса
© Sputnik / STRINGER
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Как отмечается в публикации, за последние несколько лет столица Грузии сделала рывок в мире "цифровых кочевников". Тбилиси богат своей культурой, традициями, кулинарией, поэтому "каждый найдет здесь занятие по душе".

"По всему городу вы найдете огромное количество кафе, идеально подходящих для полноценного рабочего дня, а также горячие места для коворкинга (коллективный офис), такие как Impact Hub и Lokal. Несмотря на то, что Тбилиси является относительно небольшой столицей, он полон уникальных мест. Доступное жилье не должно обойтись вам дороже 300-400 долларов, если вы правильно распорядитесь средствами", – говорится в статье.

В десятку вошли такие города как Любляна (Словения), Ханои (Вьетнам), Буэанос-Айрос (Аргентина), Сингапур (Сингапур), Берлин (Германия), Чиангмай (Таиланд), остров Бали (Индонезия), Белград (Сербия).

Как отмечает Big Seven Travel, в период пандемии Грузия ввела специальные визы для работников, желающих работать удаленно, позволяющие переехать в страну в нынешних условиях.

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© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
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В издании уверены, что будущее за удаленной работой, что еще раз доказала пандемия COVID-19.

Национальная администрация туризма с осени 2020 года реализует проект "Работай из Грузии", который предлагает иностранным гражданам работать дистанционно в Грузии. Правительство Грузии предлагает сотрудникам различных глобальных компаний, работающих удаленно в 95 странах мира, приехать и работать удаленно из Грузии не менее 180 дней.

За три месяца работы программы правительства "Работай из Грузии" о своем желании приехать в нашу страну заявили 1 550 иностранцев, в страну прибыли уже 436 человек.

Желающие приехать заранее заполняют специальные формы на сайте и документируют необходимые условия для въезда в страну. Кроме того, они должны полностью оплатить две недели карантина и тестирования за свой счет.

Темы:
Экономика Грузии (1625)
Теги:
Турист, Экономика, Грузия


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