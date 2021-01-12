Курс лари на вторник – 3,3012 GEL/$1

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Правящую партию "Грузинская мечта" возглавит Ираклий Кобахидзе Весь день Грузия ждала имя преемника решившего уйти из политики Бидзины Иванишвили. О своем желании сдать бразды правления он заявил в открытом письме 1132

Опасность оползней и схода лавин: на каких дорогах Грузии запрещено движение? Если пару часов назад из-за снега и гололеда движение было ограничено только для машин с прицепом, то теперь это ограничение касается всех автомобилей 584