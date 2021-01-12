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Курс лари на вторник – 3,3012 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (911)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210112/250586036/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0023 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 января в размере 3,3012 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0023 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 12 января
Кросс-курс основных валют на 12 января
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (911)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


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