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Предновогодняя торговля. Торговые центры возобновили работу

Ограничения в Грузии: бизнес-сектор в ожидании начала работы

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210112/250591454/Ogranicheniya-v-Gruzii-biznes-sektor-v-ozhidanii-nachala-raboty.html

Специальная рабочая группа рассматривает возможности, которые позволят с 1 февраля открыть в стране крупные торговые объекты

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Вопрос поэтапного снятия ограничений и возобновления работы торговых центров обсуждались в ходе очередного заседания специальной рабочей группы, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.

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Во встрече приняли участие заместители министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклий Надареишвили и Геннадий Арвеладзе, руководитель инспекции труда Минздрава Бека Перадзе, исполняющий обязанности бизнес-омбудсмена Нино Кветенадзе и руководитель департамента передающихся заболеваний Национального центра по контролю заболеваниями Грузии Хатуна Захашвили.

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По словам Надареишвили, правительство активно работает над тем, чтобы бизнес-сектор смог возобновить работу с 1 февраля.

"Мы обсудили те условия, которые придется удовлетворить бизнес-сектору для того, чтобы было возможно возобновление их деятельности без каких-либо преград с 1 февраля. Речь идет об условиях, которые были разработаны и осуществлены на предыдущем этапе, а так же будут рассматриваться и новые, такие как регулярная проверка (на коронавирус) сотрудников", – отметил Надареишвили.

В крупных городах Грузии торговые центры закрыты с 28 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. В качестве исключения, власти приняли решение временно открыть торговые центры с 24 декабря по 2 января, чтобы жители страны смогли полноценно подготовиться к новогодним праздникам.

Также по всей стране посетителей не принимают рестораны и кафе. Они работают только на вынос посредством служб доставки. С 21:00 вечера до 5:00 по всей стране действует ограничение на передвижение как пешком, так и на личном автомобиле.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (610)


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