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Машины едут по заснеженному Рикотскому перевалу

В Грузии продолжают строить трассу Восток-Запад: пробит новый тоннель

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (429)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210112/250591829/V-Gruzii-prodolzhayut-stroit-trassu-Vostok-Zapad-probit-novyy-tonnel.html

В общей сложности на Рикотском перевале планируется построить новую трассу протяженностью 51,6 километра, 96 мостов и 53 тоннеля

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Шестой по счету новый тоннель пробили на участке Убиса-Шорапани (село Шроша) на Рикотском перевале, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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Длина проложенного тоннеля составляет 885 метров. Он самый длинный среди уже пробитых на перевале тоннелей.

Всего на участке Убиса-Шорапани строится 13-километровая дорога, 27 мостов и 18 тоннелей.

Строительные работы в настоящее время, помимо участка Убиса-Шорапани, ведутся на отрезке Чумателети-Хеви длиной в 11,7 километра и Хеви-Убиса длиной в 12,2 километра. В общей сложности работы в параллельном режиме ведутся на 53 мостах и 39 тоннелях.

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photo: Nadzaladevi district administration / FB
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На Рикотском перевале, в целом, планируется строительство современной дороги в 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля.

Строительство основных участков дороги на Рикотском перевале планирует завершить к 2022 году, а ввести полностью в эксплуатацию – к 2023 году.

Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Стоимость проекта составляет около одного миллиарда долларов.

В результате, если сегодня на дорогу от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии) требуется 8 часов, то после завершения строительства магистрали время в пути сократится до 4-4,5 часа.

Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дорогой Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (429)
Теги:
дороги, Рикотский перевал, Грузия


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