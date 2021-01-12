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Парковка вещевого рынка в Лило Lilo Mall

Вещевые и строительные рынки в Грузии планируют возобновить работу с 1 февраля

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (611)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210112/250593595/Veschevye-i-stroitelnye-rynki-v-Gruzii-planiruyut-vozobnovit-rabotu-s-1-fevralya.html

Вещевые рынки смогут работать, если помимо обязательного ношения масок и частой дезинфекции территорий, обеспечат регулярное тестирование на коронавирус своих сотрудников

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. С 1 февраля вместе с торговыми центрами свою работу планируют возобновить открытые рынки, сообщил телеканалу Rustavi 2 генеральный директор самого крупного вещевого рынка столицы Lilo mall Георгий Кварацхелия.

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© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Об этом стало известно в ходе встречи представителей крупных рынков и торговых центров с экономической группой правительства. Возобновление работы рынков будет зависеть от выполнения всех предусмотренных мер безопасности, отмечалось на встрече.

Кроме обязательного использования медицинских масок и частой дезинфекции территории, работники рынка будут обязаны проходить тестирование на коронавирус раз в две недели.

"Мы должны организовать это все быстро и правильно, чтобы к первому числу все успеть так, как предписано. Так что мы надеемся, что к первому числу мы будем всячески готовы", – заявил Кварацхелия.

С 28 ноября в Грузии прекратили свою работу все крупные рынки, кроме аграрных, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Несмотря на то, шли разговоры об их временном открытии в преддверии новогодних праздников, при оценке рисков, это послабление не было введено.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (611)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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