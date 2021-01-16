Сколько валюты мигранты прислали в Грузию в 2020 году

Общий объем денежных переводов из РФ в 2020 году составил около 364 миллионов долларов – около 19,3% от всех поступлений

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в 2020 году вырос на 8,8%, по сравнению с 2019 годом, и составил около 1 886 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.

Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Сумма денежных переводов из РФ в 2020 году составила около 364 миллионов долларов – около 19,3% от всех поступлений. Из РФ в 2020 году денежных переводов поступило на 15,1% меньше, чем за 2019 год.

В пятерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США и Израиль.

Статистика денежных переводов в Грузию за 2020 год

Денежные переводы в декабре 2020 года выросли на 15,9% и составили 199,7 миллиона долларов.

Больше всего валюты поступило из России. Объем денежных переводов из РФ в декабре 2020 года составил более 40,7 миллиона долларов – около 20,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Но это на 7,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В пятерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США и Израиль.

Статистика денежных переводов в Грузию за декабрь 2020 года

Турция в декабре вернула шестое место среди стран-лидеров, опередив Украину, которая обошла ее в августе 2020 года.

Темпы роста увеличились

Тенденция роста денежных переводов продолжается, но темпы роста все еще низкие. После роста в июне на 17,8%, в июле – на 22,1%, в августе – на 25,8%, а в сентябре – на 28,7%, в октябре темпы роста снизились и составили 18,6%, в ноябре – 12,5%, а в декабре вновь ускорились и составили 15,9%.

Определенная часть денежных переводов, около 8%, до пандемии поступала в Грузию по небанковским каналам – через визитеров. Из-за ограничений на международные путешествия эта часть денежных переводов переместилась в банковские каналы, и в результате внесла вклад в указанный рост денежных переводов, сказал ранее президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия назвал две причины роста объема денежных переводов в Грузию.

"Первая заключается в том, что люди стали беднее в связи с пандемией и ограничением экономической деятельности, не работает транспорт, закрыты все торговые компании, кроме продовольственных и фармацевтических. И мигранты, которые находятся за границей, стали перечислять больше денег. Допустим, если раньше переводили 50-200 долларов, то уже стали переводить 300 долларов", – заявил Шенгелия в интервью Sputnik Грузия.

По его мнению, вторая причина в том, что включая декабрь, по решению правительства Грузии для помощи строительному бизнесу государство субсидирует процент ипотечного кредита в объеме 4%.

"Все, у кого сейчас есть возможность, хотят воспользоваться этими условиями, и поэтому выросли объемы транзакции из-за рубежа в Грузию. Если в 2021 году правительство продолжит субсидировать проценты на ипотечные кредиты, и люди будут покупать квартиры, думаю, еще в первом квартале объемы перечислений будут расти", – отметил Шенгелия.

Он подчеркнул, что программа в силе, включая декабрь. Поэтому люди, которые работают за границей спешат воспользоваться возможностью платить меньше процентов и активно покупают квартиры, так как раньше приходилось платить 13-14% за ипотечный кредит.

Сколько валюты выслали из Грузии

Из Грузии в декабре 2020 года за границу перевели около 24,7 миллиона долларов, что на 3,4% меньше, чем за тот же период 2019 года.

В 2020 году из Грузии за границу перевели около 246,9 миллиона долларов, что на 4% больше, чем в 2019 году.