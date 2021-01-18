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Закрытые магазины и обменные пункты у Вокзальной площади. Власти Грузии борются с коронавирусом. В стране введено чрезвычайное положение

Новая платформа в Грузии будет регулировать тестирование на COVID-19 на бизнес-объектах

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (649)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210118/250638655/Novaya-platforma-v-Gruzii-budet-regulirovat-testirovanie-na-COVID-19-na-biznes-obektakh.html

Тестирование сотрудников бизнес-сектору оплатит государство, однако до этого бизнес-объекты должны пройти специальную регистрацию

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. В Грузии появится специальная платформа для регистрации бизнес-сектора на прохождение планового тестирования на коронавирус своих сотрудников.

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Как заявил руководитель департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе после завершения заседания координационного совета, до сегодняшнего дня остаются в силе все ранее разработанные протоколы, тестирование же будет дополнительным превентивным механизмом.

Эпидемия коронавируса COVID 19 - дезинфекция рук покупатели в магазине
© Sputnik / STRINGER
Торговые центры в Грузии в основном выполняют установленные правила, но есть и нарушители

"Речь идет о больших городах. Для них Минздрав разработал соответствующую платформу, где представители бизнеса могут зарегистрироваться просто, без бюрократических процедур, и благодаря регистрации, которая начнется на этой неделе, будет проходить тестирование, а следующим этапом будет возобновление работы частного сектора. Шаг за шагом экономика начнет открываться", – заявил Перадзе.

Перадзе подчеркнул, что тестирование сотрудников в январе будет субсидировано государством.

Открытие рынков и торговых центров в крупных городах Грузии планируется с 1 февраля, решение по этому поводу будет принято на днях.

Рынки и торговые центры прекратили свою работу с 28 ноября в связи с ухудшением статистики заболеваемости коронавирусной инфекции. В качестве исключения, торговым центрам разрешили работать с 24 декабря по 2 января в связи с новогодними праздниками.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (649)
Теги:
Бизнес, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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