Новая платформа в Грузии будет регулировать тестирование на COVID-19 на бизнес-объектах

Тестирование сотрудников бизнес-сектору оплатит государство, однако до этого бизнес-объекты должны пройти специальную регистрацию

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. В Грузии появится специальная платформа для регистрации бизнес-сектора на прохождение планового тестирования на коронавирус своих сотрудников.

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Как заявил руководитель департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе после завершения заседания координационного совета, до сегодняшнего дня остаются в силе все ранее разработанные протоколы, тестирование же будет дополнительным превентивным механизмом.

"Речь идет о больших городах. Для них Минздрав разработал соответствующую платформу, где представители бизнеса могут зарегистрироваться просто, без бюрократических процедур, и благодаря регистрации, которая начнется на этой неделе, будет проходить тестирование, а следующим этапом будет возобновление работы частного сектора. Шаг за шагом экономика начнет открываться", – заявил Перадзе.

Перадзе подчеркнул, что тестирование сотрудников в январе будет субсидировано государством.

Открытие рынков и торговых центров в крупных городах Грузии планируется с 1 февраля, решение по этому поводу будет принято на днях.

Рынки и торговые центры прекратили свою работу с 28 ноября в связи с ухудшением статистики заболеваемости коронавирусной инфекции. В качестве исключения, торговым центрам разрешили работать с 24 декабря по 2 января в связи с новогодними праздниками.