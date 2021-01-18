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Ингури ГЭС и Ингурское водохранилище

Самая мощная ГЭС Грузии остановится 20 января

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (219)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210118/250640230/Samaya-moschnaya-GES-Gruzii-ostanovitsya-20-yanvarya.html

Все пять агрегатов Ингури ГЭС будут отключены до 1 мая из-за запланированного ремонта деривационного тоннеля

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Ремонтные работы в тоннеле самой мощной гидроэлектростанции Грузии – Ингури ГЭС - начнутся 20 января в 12:00 часов ночи, говорится в сообщении компании Engurhesi.

Все пять агрегатов Ингури ГЭС будут отключены до 1 мая из-за запланированного ремонта деривационного (гидротехнического) тоннеля.

Ингури ГЭС и Ингурское водохранилище
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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"С самого начала, с 70-х годов, в проект входило опорожнение тоннеля Ингури ГЭС каждые 5 лет, оценка состояния и проведение необходимых и обязательных работ. Последний ремонт был проведен в 2006 году, с тех пор прошло почти 15 лет. В 2018 году тоннель был проинспектирован, мы отметили места, которые нуждаются в ремонте, и откуда, предположительно происходит утечка воды, что приводит к потерям электроэнергии", - заявил председатель совета директоров ГЭС Леван Мебония.

По словам Мебония, ежегодные потери электроэнергии составляют 200-250 миллионов киловатт-часов. В результате ремонта, потери сократятся примерно на 100 миллионов киловатт-часов, т.е. на 30-40%.

Комментируя вопрос приостановки работы ГЭС, глава Минэкономики Грузии Натия Турнава отметила, что это не нанесет ущерба энергосистеме Грузии, так как в это период сезонная выработка минимальна – около 500 миллионов киловатт-часов.

Ингури ГЭС и Ингурское водохранилище
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Как ранее заявил Sputnik Грузия директор ГЭС Гия Хубуа, отсрочка ремонтных работ может привести к незапланированной остановке работы гидростанции из-за утечки воды.

В феврале 2020 года стало известно, что на ремонт Ингури ГЭС Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Грузии кредит в размере 28 миллионов евро. Кредит выдается на 15 лет, откуда 3,5 года – льготный срок.

Общая сумма кредита, который ЕБРР даст на ремонт, превышает 100 миллионов долларов. Из этой суммы большая часть средств пошла на ремонт и восстановление гидроагрегатов станции.

Ингури ГЭС была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.

Темы:
Энергетика Грузии (219)
Теги:
Европейский банк реконструкции и развития, энергетика, Ингури ГЭС, Грузия


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