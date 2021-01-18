"Многие останутся голодными": в Грузии требуют отмены ограничений

Представителей малого и среднего бизнеса, который на грани банкротства, поддерживает партия "Гирчи – больше свободы"

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Партия "Гирчи – больше свободы" вместе с представителями бизнес-сектора требуют снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Новая платформа в Грузии будет регулировать тестирование на COVID-19 на бизнес-объектах>>

По их словам, из-за ограничений люди остались без работы, малый бизнес не справляется и разоряется один за другим.

"В нашем баре было оформлено 82 человека, которые на данный момент получают лишь 200 лари от государства. За этими людьми стоят семьи. В такой же ситуации служба охраны, дистрибуция, у которых долги. Мы не можем платить за аренду", - заявил владелец бара "Мастерская" Иване Мачавариани на пресс-конференции.

Рестораны и объекты питания в масштабе всей страны продолжают работать только на доставку. В силе остается ограничение на передвижение с 21:00 до 5:00 утра как для пешеходов, так и для автомобилей.

С 28 ноября 2020 года прекратили работу зимние курорты Грузии, гостиницам запрещено принимать посетителей, а подъемники и трассы закрыты, как кафе и рестораны.

Есть предположения, что зимние курорты Грузии смогут принимать посетителей с 1 февраля, но все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

По словам руководителя "Горнолыжного клуба" Гурама Гогишвили, правительство должно как можно скорее принять решение об открытии горнолыжных курортов.

"Они должны вовремя, в ближайшие дни решить этот вопрос. Если в этом году горнолыжные курорты не откроются, то многие останутся голодными", - заявил Гогишвили.

Все горнолыжные курорты в Грузии - Гудаури в регионе Мцхета-Мтианети, Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби в Самцхе-Джавахети и Годердзи высокогорной Аджарии - бездействуют. Туристический сезон на этих курортах обычно открывается в начале декабря и длится до конца марта.