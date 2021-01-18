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Экспорт грузинских мандаринов увеличился на 22%

© Sputnik / Natia Kvartskhava
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (191)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210118/250642759/Eksport-gruzinskikh-mandarinov-uvelichilsya-na-22.html

Экспорт мандаринов увеличился на 22% (на 6,3 тысячи тонны), а его стоимость – на 16% (2,3 миллиона долларов)

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. С начала сезона сбора урожая Грузия экспортировала 35,4 тысячи тонн мандаринов на сумму 17,3 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.

Экспорт мандаринов с 1 августа 2020 года по 17 января 2021 года увеличился на 22% (на 6,3 тысячи тонны), а его стоимость – на 16% (2,3 миллиона долларов) по сравнению с тем же периодом 2019/2020 годов.

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Мандарины, произведенные в 2020 году, в основном экспортировались в Российскую Федерацию (20,5 тысячи тонн), Армению (7,6 тысячи тонн) и Украину (5,3 тысячи тонн).

Помимо этих стран, экспорт осуществился также в Молдову, Туркменистан, Белоруссию, Словению, Казахстан, Литву, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, США и Германию.

По информации ведомства, урожай цитрусов в Аджарии ожидается не очень большой, но более высокого качества. По прогнозам, планируется собрать около 40 тысяч тонн оранжевых плодов.

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Для организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб. Сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартных мандаринов проходит с помощью электронной программы.

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды до 30 перерабатывающих предприятий.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (191)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, мандарины, Грузия


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