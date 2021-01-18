Экспорт грузинских мандаринов увеличился на 22%

Экспорт мандаринов увеличился на 22% (на 6,3 тысячи тонны), а его стоимость – на 16% (2,3 миллиона долларов)

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. С начала сезона сбора урожая Грузия экспортировала 35,4 тысячи тонн мандаринов на сумму 17,3 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.

Экспорт мандаринов с 1 августа 2020 года по 17 января 2021 года увеличился на 22% (на 6,3 тысячи тонны), а его стоимость – на 16% (2,3 миллиона долларов) по сравнению с тем же периодом 2019/2020 годов.

Мандарины, произведенные в 2020 году, в основном экспортировались в Российскую Федерацию (20,5 тысячи тонн), Армению (7,6 тысячи тонн) и Украину (5,3 тысячи тонн).

Помимо этих стран, экспорт осуществился также в Молдову, Туркменистан, Белоруссию, Словению, Казахстан, Литву, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, США и Германию.

По информации ведомства, урожай цитрусов в Аджарии ожидается не очень большой, но более высокого качества. По прогнозам, планируется собрать около 40 тысяч тонн оранжевых плодов.

Для организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб. Сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартных мандаринов проходит с помощью электронной программы.

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды до 30 перерабатывающих предприятий.