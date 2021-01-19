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Закрытые отели, кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис

В Грузии три бизнес-объекта оштрафованы за незаконную экономическую деятельность

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1635)
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Инспекция труда продолжает инспектировать частный сектор и выявлять нарушителей установленных в связи с пандемией коронавируса ограничений

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В Грузии три бизнес-объекта оштрафованы за незаконную экономическую деятельность, об этом заявил руководитель департамента инспекции труда Минздрава Бека Перадзе.

Президент Бизнес-ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония
photo: Georgian Distributors Business Association / FB
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Перадзе сообщил, что в одном из оштрафованных заведений проводилось закрытое светское мероприятие с участием более 100 человек.

По словам Перадзе, с 14 по 17 января было проинспектировано 553 объекта, 485 из них получили устные предупреждения, их руководство было еще раз проинформировано касательно действующих ограничений. 65 объектов полностью соответствовали всем установленным требованиям.

Всего с 28 ноября 2020 года, когда в стране были установлены жесткие ограничения для бизнес-сектора в условиях пандемии, инспекцией труда проинспектировано 48 589 объектов, рекомендации были выданы 26 841 объекту.

С 1 февраля правительство планирует дать разрешение на деятельность части бизнес-сектора. В основном это будут рынки и крупные торговые центры.

Темы:
Экономика Грузии (1635)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Бизнес, Грузия


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